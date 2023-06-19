Царукян – Чендлеру: «Если думаешь, что бой с Конором состоится, то ты очень тупой»

Теги UFC легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян посоветовал Майклу Чендлеру не ждать боя с Конором Макгрегором.

«Майк, если думаешь, что бой с Конором состоится, то интеллект у тебя такой же низкий как твой бойцовский IQ», – написал легковес UFC Арман Царукян в соцсетях.

Майкл Чендлер и Конор Макгрегор возглавляют команды на The Ultimate Fighter 31. Планировалось, что осенью бойцы встретятся в октагоне, но Макгрегор не вернулся в пул USADA, из-за чего не сможет выступить в 2023 году.

Большое интервью с Арманом Царукяном: работал на стройке, чуть не стал хоккеистом и хочет купить дом в США

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
как уже угарно пошутили, чендлер оказался настолько тупым, что за пару месяцев не смог запомнить сценарий боя, где он проигрывает чикену, поэтому бой не состоится
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
уличный иуда
Этот прям блещет своим интеллектом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий