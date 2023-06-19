Царукян – Чендлеру: «Если думаешь, что бой с Конором состоится, то ты очень тупой»

Арман Царукян посоветовал Майклу Чендлеру не ждать боя с Конором Макгрегором.

« , если думаешь, что бой с Конором состоится, то интеллект у тебя такой же низкий как твой бойцовский IQ», – написал легковес UFC Арман Царукян в соцсетях.

Майкл Чендлер и возглавляют команды на 31. Планировалось, что осенью бойцы встретятся в октагоне, но Макгрегор не вернулся в пул USADA, из-за чего не сможет выступить в 2023 году.

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