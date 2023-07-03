Биспинг дал совет Шевченко: «В последнее время она дралась пассивно, а ей нужно снова стать убийцей»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер Майкл Биспинг Валентина Шевченко Бокс/MMA/UFC

Майкл Биспинг считает, что Валентина Шевченко стала драться слишком пассивно.

«Я поклонник Валентины, не хочу ее обижать. Она была доминирующей чемпионкой, и она начала немного исполнять Жоржа Сен-Пьера: слишком много думать о защите, драться пассивно.

Ей нужно снова стать голодной убийцей, переть вперед и быть агрессором, а не пытаться все время контратаковать. Но кто я такой, чтобы сидеть здесь и критиковать Шевченко с ее карьерой», – сказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.

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