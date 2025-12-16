0

Дрикус дю Плесси: «Уверен, что Чимаев победит Имавова»

Дю Плесси: уверен, что Чимаев победит Имавова.

Экс-чемпион UFC Дрикус дю Плесси не сомневается в победе Хамзата Чимаева над Нассурдином Имавовым.

«Чимаев – Имавов? Уверен, что Хамзат победит», – сказал дю Плесси.

В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.

Ожидается, что следующим соперником Чимаева станет Имавов. Бой может состояться весной 2026-го.

Чимаев пригласил Дурова в свой угол на следующий бой. Павел ответил: «Для меня это будет честью»

Дрикус дю Плесси: «Смотреть на борьбу Махачева и Чимаева не особо интересно. А Мераб борется не скучно»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Fight Forecast
