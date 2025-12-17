0

Вячеслава Борщева уволили из UFC

Российский боец легкого веса Вячеслав Борщев (8-7) уволен из UFC

33-летний Борщев выступал в UFC с 2022 года – три победы, шесть поражений и одна ничья.

В последнем бою в ноябре на UFC 322 Борщев проиграл единогласным судейским решением бразильцу Матеусу Камило, поражение стало третьим подряд.

Вячеслав Борщев: «В Америке не хватает всего, что связано с рыбьей икрой»

