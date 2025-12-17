Вячеслава Борщева уволили из UFC
Российский боец легкого веса Вячеслав Борщев (8-7) уволен из UFC.
33-летний Борщев выступал в UFC с 2022 года – три победы, шесть поражений и одна ничья.
В последнем бою в ноябре на UFC 322 Борщев проиграл единогласным судейским решением бразильцу Матеусу Камило, поражение стало третьим подряд.
Вячеслав Борщев: «В Америке не хватает всего, что связано с рыбьей икрой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Roster News
