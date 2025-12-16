Джастин Гейджи: «Мне придется выступить на максимум, чтобы нокаутировать Пэдди, а затем взять титул в карде турнира у Белого дома. Это лучший способ закончить карьеру»

Гейджи: придется выступить на максимум, чтобы нокаутировать Пэдди.

Боец UFC Джастин Гейджи рассчитывает победить Пэдди Пимблетта , а затем выступить в карде турнира в Белом доме.

«Я был бы идиотом, если бы думал, что нахожусь в начале карьеры. Это мой последний шанс и возможность закончить так, как я хочу.

Невозможно быть идеальным в каждом бою, но текущая задача – безупречно провести 25 минут. Когда я дерусь идеально, то тебе должно повезти, чтобы меня победить. Мне придется выступить на максимум, чтобы нокаутировать Пэдди, а затем взять титул в карде турнира у Белого дома. Это лучший способ закончить карьеру», – сказал Гейджи.

Напомним, бой между Гейджи и Пимблеттом за пояс временного чемпиона пройдет в главном событии турнира UFC 324.

