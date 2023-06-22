Нганну может подраться на турнире с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера. Соперник – Дерек Чисора

В Саудовской Аравии может пройти бой между Фрэнсисом Нганну и Дереком Чисорой.

«Мы сфокусированы на организации боя между Джошуа и . Он пройдет в декабре в Саудовской Аравии. Контракт пока не подписан, но устная договоренность достигнута – этим людям я доверяю.

Еще в Саудовской Аравии хотят, чтобы на этом турнире Фьюри подрался с Усиком. Но Фьюри – это Фьюри, переговоры все еще идут. Лично я считаю, что он подерется осенью, а поединка с в декабре не будет.

Говорят, планируется еще и третий бой – против . Мне эта идея нравится, потому что Фрэнсис не смог бы выиграть у Тайсона или . А в поединке с Чисорой у него есть шансы на победу», – сказал промоутер .

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