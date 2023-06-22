Нганну может подраться на турнире с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера. Соперник – Дерек Чисора

Теги тяжелый вес Дерек Чисора бокс Эдди Хирн Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

В Саудовской Аравии может пройти бой между Фрэнсисом Нганну и Дереком Чисорой.

«Мы сфокусированы на организации боя между Джошуа и Уайлдером. Он пройдет в декабре в Саудовской Аравии. Контракт пока не подписан, но устная договоренность достигнута – этим людям я доверяю.

Еще в Саудовской Аравии хотят, чтобы на этом турнире Фьюри подрался с Усиком. Но Фьюри – это Фьюри, переговоры все еще идут. Лично я считаю, что он подерется осенью, а поединка с Усиком в декабре не будет.

Говорят, планируется еще и третий бой – Нганну против Чисоры. Мне эта идея нравится, потому что Фрэнсис не смог бы выиграть у Тайсона или Джошуа. А в поединке с Чисорой у него есть шансы на победу», – сказал промоутер Эдди Хирн.

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5 комментариев

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berzerker
Чисора - лучший гейткипер современности. Если Нганну его пройдет, это будет хорошая заявочка. А если нет - то делать ему в ринге с топами нечего, только здоровье гробить.
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zzzeeerrrooo
Ответ berzerker
Чисора - лучший гейткипер современности. Если Нганну его пройдет, это будет хорошая заявочка. А если нет - то делать ему в ринге с топами нечего, только здоровье гробить.
Не пройдет он его
Только если Дереку не скажут лечь
+2
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fhneh
Извиняюсь, Чисора чуть Усика обратно в крузеры не отправил. Техника у него своеобразная, но он точно не мешок. Если будет реальный честный бой, Нгану ляжет в 3-4 раунде
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johnydorian
Чисора, при любом к нему отношении, - это не какой-то там джорнимен, это боксер высокого класса и бывший претендент на титул.

Никаких шансов у Нганну там нет, разумеется. Разве что Дерек решить дать шоу, как Мэй в бою с Конором.
В реальном бою без поддавков Нганну ляжет за 1-2 раунда
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inmotion
Ответ berzerker
Чисора - лучший гейткипер современности. Если Нганну его пройдет, это будет хорошая заявочка. А если нет - то делать ему в ринге с топами нечего, только здоровье гробить.
Мне кажется, все включая самого Нганну прекрасно понимают, что ему в ринге с топами нечего делать, кроме как забрать большой чек один единственный раз.
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