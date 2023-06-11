Дацик – о Штыркове: «Болтает много. Пусть попробует доказать, что я блевота»

Теги Вячеслав Дацик Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик готов провести бой с Иваном Штырковым.

«Ваня болтает много. У нас начался конфликт, из‑за одного его слова началась движуха. Он не считает нужным извиняться, тогда надо доказать свои слова в ринге.

Пусть попробует избить меня и доказать, что я блевота. Если нет, то нет. Мне вообще без разницы, что по боксу, что по кулакам.

Он хочет больше четырех раундов? Да хоть 20. Мы так долго не будем драться, я вопросы решаю в первых раундах», – сказал боец ММА Вячеслав Дацик.

Штырков – о возможном бое с Дациком: «Это блевота, не хочу туда залезать»

Дацик ответил Штыркову: «Знаю, от фармы уменьшается мужское достоинство. Собери его остатки и прими вызов»

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