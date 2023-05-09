Александр Волков: «Что-то я засиделся на лавке. Кого вызвать на ковер?»

Александр Волков ищет соперника для следующего боя.

Боец опубликовал в соцсетях фотографию, сделанную в Лас-Вегасе (Невада).

«Что-то я засиделся на лавке. Кого вызвать на ковер?» – подписал публикацию Александр Волков.

Волков занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов . Последний раз он дрался в марте 2023 года, когда нокаутировал .

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