Александр Волков: «Что-то я засиделся на лавке. Кого вызвать на ковер?»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Александр Романов Бокс/MMA/UFC

Александр Волков ищет соперника для следующего боя.

Боец опубликовал в соцсетях фотографию, сделанную в Лас-Вегасе (Невада).

«Что-то я засиделся на лавке. Кого вызвать на ковер?» – подписал публикацию Александр Волков.

Волков занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов UFC. Последний раз он дрался в марте 2023 года, когда нокаутировал Александра Романова.

Александр Волков: «Если бы отцовство было легким, оно бы называлось джиу-джитсу»

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4 комментария

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Yavich
Туиваса
+4
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Палач022
Некого, уже всех перебил
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Олег Акимов
Видимо, со Спиваком надо.
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artur.mishkin
Боюсь что на ковре с такой борьбой шансов у тебя мало, лучше уж на ринг
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