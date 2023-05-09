Александр Волков: «Что-то я засиделся на лавке. Кого вызвать на ковер?»
Александр Волков ищет соперника для следующего боя.
Боец опубликовал в соцсетях фотографию, сделанную в Лас-Вегасе (Невада).
«Что-то я засиделся на лавке. Кого вызвать на ковер?» – подписал публикацию Александр Волков.
Волков занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов UFC. Последний раз он дрался в марте 2023 года, когда нокаутировал Александра Романова.
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