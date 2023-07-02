Стриклэнд – о встрече с Мелом Гибсоном на UFC on ESPN 48: «Он наговорил столько безумного дерьма, а его еще не отменили!»

Теги UFC средний вес (MMA) Шон Стриклэнд Бокс/MMA/UFC

Шон Стриклэнд рассказал о знакомстве с актером Мелом Гибсоном.

«Это сумасшедший чувак. Я удивлен, что он не болел за немца. Я спросил Гибсона, принимал ли он безумные вещества, которые заставляли его говорить эти сумасшедшие слова.

Мел Гибсон – безумный мужик. Он не поздравлял меня. Я перебил его и сказал: «Эй ты, сумасшедший ублюдок! Ты мне нравишься! Ты наговорил гораздо больше безумного дерьма, чем я, и тебя еще не отменили!» – сказал средневес UFC Шон Стриклэнд.

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2 комментария

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Pavel Harriss
"кто же его отменит? он же памятник".
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oka79410
специально погуглил цитаты гибсона. много интересного, действительно)
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