Стриклэнд – о встрече с Мелом Гибсоном на UFC on ESPN 48: «Он наговорил столько безумного дерьма, а его еще не отменили!»
Шон Стриклэнд рассказал о знакомстве с актером Мелом Гибсоном.
«Это сумасшедший чувак. Я удивлен, что он не болел за немца. Я спросил Гибсона, принимал ли он безумные вещества, которые заставляли его говорить эти сумасшедшие слова.
Мел Гибсон – безумный мужик. Он не поздравлял меня. Я перебил его и сказал: «Эй ты, сумасшедший ублюдок! Ты мне нравишься! Ты наговорил гораздо больше безумного дерьма, чем я, и тебя еще не отменили!» – сказал средневес UFC Шон Стриклэнд.
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