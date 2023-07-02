Шон Стриклэнд: «Я – продукт дерьмового общества, Америка – отстой»

Шон Стриклэнд объяснил свои скандальные заявления плохим образованием.

«Я родился в Лас-Вегасе, а это – полный отстой. Если вы когда-то смотрели на проблемы с образованием… Я и сам бросил школу.

Я – продукт дерьмового общества, Америка – полный нахрен отстой, образование – отстой. Мы безмозглые чертовы потребители.

В 1980 году ты мог купить дом за 20 тысяч долларов, а сейчас – за 450 тысяч. Все дело в том, что наши мозги промыты: наши женщины работают, детей воспитывают по какой-то чертовой системе, мы нахрен разрушаем эту страну.

Знаю, что иногда несу чушь, которая выходит за рамки дозволенного, но я чертов американец и патриот. То, что делают эти корпорации, к черту убивают нашу страну», – сказал средневес UFC Шон Стриклэнд.

Стриклэнд хочет драться с Адесаньей: «Я заслужил, дайте мне чертов титульник»