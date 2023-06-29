Стриклэнд призвал запретить женщинам голосовать и работать: «Нам нужно вернуть 1942 год и отправить их на кухню»

Теги UFC средний вес (MMA) Шон Стриклэнд Бокс/MMA/UFC

Шон Стриклэнд хочет запретить женщинам работать и голосовать.

«Нам нужно вернуться к тому, чтобы женщины не были рабочей силой. Возможно, именно здесь мы облажались, ребята.

Мы разрешили женщинам голосовать. Без обид. Я хочу сказать вам кое-что. Вспомните Америку до того, как женщины стали голосовать. Они пытались запретить алкоголь.

Я даже не пью, но не запрещаю алкоголь. Что мы натворили, мы позволили этим женщинам начать работать.

Теперь мы получаем меньше денег. Дети растут на чертовом Тик-токе. Нам нужно вернуться в 1942 год.

Может быть, в 1958 год, после того как мы разнесли немцев. Нужно вернуть женщин на кухню. Только один мужчина должен работать.

Мы должны избрать кого-то, кто вернет женщин на кухню, даст работу мужчине, повысит зарплату и построит эту чертову стену», – сказал средневес UFC Шон Стриклэнд.

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2 комментария

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sanek maloi
Забавный тип этот Стрикленд) пусть переселяется на пмж в горы Кавказа, примет ислам и будет ему счастье, жена на кухне, завярнутая в полотенце.)))
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dmitrii7856@icloud.com
Было бы славно а то бабье уже в боях участвует
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