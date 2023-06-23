Валуев – о решении МОК в отношении IBA: «Неприкрытая русофобия проявилась именно 22 июня»

Теги Николай Валуев МОК IBA бокс Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев назвал русофобским лишение признания IBA.

«Мы констатируем, что в спорт пришла большая грязная политика. Решения, принятые вчера, являются абсолютно политизированными, абсолютно неправомочными.

Мы наблюдаем неприкрытую русофобскую политику против нашей страны. И она отобразилась именно 22 июня.

Непризнание российского бокса – это на самом деле признание того, что сделать они ничего не могут», – сказал бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

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1 комментарий

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Мага осторожный
Российский бокс уже давно без МОК угробили, российские же чиновники, от былой школы Советского Союза ничего практически не осталось
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