Валуев – о решении МОК в отношении IBA: «Неприкрытая русофобия проявилась именно 22 июня»

Николай Валуев назвал русофобским лишение признания IBA.

«Мы констатируем, что в спорт пришла большая грязная политика. Решения, принятые вчера, являются абсолютно политизированными, абсолютно неправомочными.

Мы наблюдаем неприкрытую русофобскую политику против нашей страны. И она отобразилась именно 22 июня.

Непризнание российского бокса – это на самом деле признание того, что сделать они ничего не могут», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

Депутат Валуев о том, что в Минспорта не помогли Промесу получить паспорт РФ: «Выверенное решение»

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