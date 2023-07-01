Шовхал Чурчаев уехал со стадиона «ЦСКА Арена». Его бой против Мохаммеда Хейбати не состоится

Теги MMA Hardcore FC Мохаммед Хейбати Шовхал Чурчаев HFC MMA Перс - Шовхал Бокс/MMA/UFC

Бой между Шовхалом Чурчаевым и Мохаммедом «Персидским дагестанцем» Хейбати не состоится. Чурчаева на коротком уведомлении заменил Аловсет Мамиев.

По словам президента лиги Анатолия Сульянова, Чурчаев покинул стадион «ЦСКА Арена» за полчаса до начала поединка, хотя перед этим выходил в октагон и вызывал Хейбати.

Ранее Чурчаев не пришел на церемонию взвешивания.

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11 комментариев

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h9zbx6jdsd
Тем самым он завершил карьеру 😂
+4
0
+4
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Эрнандес Эрнандес
«Я сюда не балтовать пришел… я пришел убегать» (с)
+3
0
+3
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Zidan4ik
Теперь официально Чертчаев
+2
0
+2
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Gr_ _Fox
ТРУС сбежал
+2
0
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Мовсар Германия
шарик сдулся)
+2
0
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Рашпель793
Сливхал ))
+2
0
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Тимур
блин я просто в шоке с чшортчаева
+2
0
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ЛТМ
Дыряvый гангстер.
+1
0
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Рашпель793
Ответ **@#$НеКолюсь#@**
реально кто-то поверил в этот цирк с чурчаевым?🤣🤣🤣🤣 за 5 минут мамиева затейпировали и он успел размяться, ну ну🤣🤣🤣🤣 просто бой перса и мамиева никому не интересен, поэтому лысый поддерживал интригу до конца этой очередной постановой
Так его не тейпировали, после боя видно было, что на голые кулаки перчатки.
+1
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