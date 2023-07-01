Шовхал Чурчаев уехал со стадиона «ЦСКА Арена». Его бой против Мохаммеда Хейбати не состоится

Бой между и Мохаммедом «Персидским дагестанцем» Хейбати не состоится. Чурчаева на коротком уведомлении заменил Аловсет Мамиев.

По словам президента лиги Анатолия Сульянова, Чурчаев покинул стадион «ЦСКА Арена» за полчаса до начала поединка, хотя перед этим выходил в октагон и вызывал Хейбати.

Ранее Чурчаев не пришел на церемонию взвешивания.

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