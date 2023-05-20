Жуман Жумабеков: «Я серьезно настроен, готов забрать пояс в Hardcore в 63 кг»

Казахстанский боец ММА Жуман Жумабеков о своей победе над Азизханом Чоршанбиевым:

«Мы готовили этот удар, так как знали, что именно от таких ударов Азизхан падал. Но он очень сильный парень, я уверен, что он вернется еще сильнее. Сегодня был мой день. Я серьезно настроен в Hardcore, я готов забрать пояс в 63 кг»

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