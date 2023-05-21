Рафаэль Физиев о турнире Hardcore в Казахстане : «Жуман Жумабеков вышел и какую красоту показал»

Боец UFC Рафаэль Физиев посетил турнир Hardcore MMA в Казахстане, а после поделился своими впечатлениями об этом ивенте.

«Впечатления самые хорошие. После таких боев, таких, фанатов, такой энергии, красоты такой всегда впечатления очень хорошие. Красота сегодня была. Сегодня все видели красоту ММА. Много бомбовых боев. Тот же самый Жуман Жумабеков вышел и какую красоту показал…», – заявил Физиев.

Турнир Hardcore MMA прошел 19 мая в Алматы.

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