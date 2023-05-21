Рафаэль Физиев о турнире Hardcore в Казахстане : «Жуман Жумабеков вышел и какую красоту показал»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Рафаэль Физиев Hardcore FC Жуман Жумабеков Спорт Казахстана

Боец UFC Рафаэль Физиев посетил турнир Hardcore MMA в Казахстане, а после поделился своими впечатлениями об этом ивенте.

«Впечатления самые хорошие. После таких боев, таких, фанатов, такой энергии, красоты такой всегда впечатления очень хорошие. Красота сегодня была. Сегодня все видели красоту ММА. Много бомбовых боев. Тот же самый Жуман Жумабеков вышел и какую красоту показал…», – заявил Физиев.

Турнир Hardcore MMA прошел 19 мая в Алматы. 

Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий