Организаторы Hardcore MMA в Казахстане устроили бой среди зрителей

На турнире Hardcore MMA в Алматы во время паузы после предварительных поединков организаторы провели бой-минутку среди зрителей.

Участники были выбраны случайным образом. Бой завершился нокаутом после первой же серии. Как оказалось, победивший фанат оказался мастером спорта по боксу. Поверженный зритель ушел с сильной травмой носа, которую комментирующий турнир боец UFC Рафаэль Физиев расценил как перелом.

В главном событии турнира Hardcore MMA в Казахстане боец смешанных единоборств Муратбек Касымбай одержал победу над Аловсетом Мамиевым.

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