Дацик про бой с Емельяненко: «С учетом нашей личной разборки, может быть только нокаут»

поделился ожиданиями от боя с Александром Емельяненко.

«Никакого решения быть не может. При любом решении тебя всегда обокрадут, поэтому нужно выигрывать только нокаутом. Если не нокаутировал соперника – практически проиграл.

С учетом нашей личной разборки, того, что мы уже наговорили друг другу, может быть только нокаут. В нокауте будет Саша.

Как всегда – Сане оторву голову, придется поиграть в футбол, хотя нехорошая игра, не русская», – сказал Дацик.

Бой Емельяненко и Дацика состоится 24 сентября на в Москве.

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