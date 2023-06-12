Теофимо Лопес приостановил карьеру: «Вы не можете сказать, что я не величайший после Мохаммеда Али»

Теофимо Лопес объявил о паузе в профессиональной карьере.

«Семикратный чемпион мира в 25 лет. Чемпион мира в двух дивизионах. Думаю, что две карьеры на попадание в зал славы, и это в 25 лет.

Вы не можете сказать, что я не великий. Вы не можете сказать, что я не величайший после Мохаммеда Али. Таков я.

Правда ли я ухожу? Да, мне нужен перерыв», – сказал чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес.

Теофимо Лопес намекнул на завершение карьеры: «Ухожу на пике»