Теофимо Лопес намекнул на завершение карьеры: «Ухожу на пике»
Теофимо Лопес намекнул на завершение карьеры.
«Какое облегчение! Ушел на пике. Спасибо боксу за потрясающую жизнь, которую он подарил мне и моим близким!» – написал Теофимо Лопес в соцсетях.
11 июня Лопес победил Джоша Тейлора единогласным решением судей, завоевав пояс чемпиона WBO в первом полусреднем весе.
За карьеру он провел 20 поединков, победив в 19 из них.
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