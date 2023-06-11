Теофимо Лопес намекнул на завершение карьеры: «Ухожу на пике»

Теги бокс Теофимо Лопес Бокс/MMA/UFC

Теофимо Лопес намекнул на завершение карьеры.

«Какое облегчение! Ушел на пике. Спасибо боксу за потрясающую жизнь, которую он подарил мне и моим близким!» – написал Теофимо Лопес в соцсетях.

11 июня Лопес победил Джоша Тейлора единогласным решением судей, завоевав пояс чемпиона WBO в первом полусреднем весе.

За карьеру он провел 20 поединков, победив в 19 из них.

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2 комментария

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Владимир Ленин
Очкошник
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Yavich
Очередной, кто будет каждый год уходить и возвращаться. Это у боксёров фишка такая?
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