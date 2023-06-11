Теофимо Лопес намекнул на завершение карьеры: «Ухожу на пике»

Теофимо Лопес намекнул на завершение карьеры.

«Какое облегчение! Ушел на пике. Спасибо боксу за потрясающую жизнь, которую он подарил мне и моим близким!» – написал в соцсетях.

11 июня Лопес победил единогласным решением судей, завоевав пояс чемпиона в первом полусреднем весе.

За карьеру он провел 20 поединков, победив в 19 из них.

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