Бой между Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом может пройти в андеркарде «турнира четырех» (Boxing Kingdom)

Теги Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд могут подраться в андеркарде «турнира четырех».

Организаторы турнира в Саудовской Аравии пытаются договориться о титульном поединке в полусреднем весе, который предварит два главных боя: Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа.

Эррол Спенс – непобежденный американский боксер и чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF, WBC и WBA. Теренс Кроуфорд – абсолютный чемпион мира в 1-м полусреднем весе, который никогда не проигрывал.

На Ближнем Востоке хотят провести бои Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа в один день. Около 400 млн долларов потратят на гонорары боксеров

Тайсон Фьюри заработает £90 млн за участие в «турнире четырех», Александр Усик – 50 (Майкл Бенсон)

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6 комментариев

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dmitrii7856@icloud.com
Бой Кроуфорд Спенс сам может быть главным событием любого вечера и принести не мало деньжат 🤔че за странные идея
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Los Galácticos
Бой за абсолюта между двумя топовыми боксёрами из топ-10 p4p в андеркаде ? Я думал что турнир четырёх выглядит нереалистично, но теперь оказывается есть еще более далекий от реалий вариант :)
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Шоу Труманова
2 лучших боксера современности в андеркарде?
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Bakhytzhan Babashev
Может те большие ребята должны быть разогревом к бою Спенс vs Кроуфорд?
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<~Inter~>
Андеркард выглядит более интересным и конкурентным
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Ковш Сосновый
Ответ dmitrii7856@icloud.com
Бой Кроуфорд Спенс сам может быть главным событием любого вечера и принести не мало деньжат 🤔че за странные идея
Хотят устроить самый денежный боксёрский вечер эвер
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