Бой между Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом может пройти в андеркарде «турнира четырех» (Boxing Kingdom)

Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд могут подраться в андеркарде «турнира четырех».

Организаторы турнира в Саудовской Аравии пытаются договориться о титульном поединке в полусреднем весе, который предварит два главных боя: Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа.

Эррол Спенс – непобежденный американский боксер и чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF, WBC и WBA. Теренс Кроуфорд – абсолютный чемпион мира в 1-м полусреднем весе, который никогда не проигрывал.

На Ближнем Востоке хотят провести бои Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа в один день. Около 400 млн долларов потратят на гонорары боксеров

Тайсон Фьюри заработает £90 млн за участие в «турнире четырех», Александр Усик – 50 (Майкл Бенсон)