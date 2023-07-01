Дэвин Хейни: «Флойд нанес боксу вред своим непобежденным рекордом. Теперь ребята не хотят биться друг с другом, а просто пытаются не проиграть»

Дэвин Хейни считает, что боксу нужно брать пример с UFC.

«Мы могли бы изменить динамику бокса и сделать его похожим на UFC. Там ребята дерутся друг с другом, проигрывают и опять дерутся. После поражений они могут выйти даже на более крупный бой.

Флойд добавил боксу величия, но при этом нанес вред своим непобежденным рекордом. Теперь ребята не хотят биться друг с другом, а просто пытаются не проиграть», – заявил чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хейни.

Напомним, что Флойд Мейвезер остается непобежденным на профессиональном ринге. В его активе 50 побед.

Флойд Мейвезер: «Канело – отличный боксер, но, как мне кажется, он боится Бенавидеса»

Хейни – Стивенсону: «Если захочешь драться, то скажи об этом своему промоутеру. А до тех пор... слезь с моего члена»