Готти III – Мейвезеру: «Сучий панк Флойд, ты мой враг на всю жизнь»

Джон Готти III жестко отреагировал на решение остановить его бой с Флойдом Мейвезером.

«Сучий панк Флойд, ты мой враг на всю жизнь.

Этот болван ни разу не уронил меня и не остановил. Это была остановка без причины.

Конор, нам нужна поддержка», – написал в соцсетях боксер Джон Готти III.

Напомним, что 11 июня состоялся боксерский поединок между экс-абсолютным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим и внуком чикагского гангстера 80-ых Джона Готти.

Судья остановил бой в шестом раунде, отдав победу Мейвезеру. После этого началась массовая потасовка, которую сумела остановить только полиция.

Бой Мейвезера и Готти закончился массовой дракой на ринге

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