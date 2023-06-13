Готти III – Мейвезеру: «Сучий панк Флойд, ты мой враг на всю жизнь»

Теги Флойд Мейвезер-младший бокс контент Бокс/MMA/UFC

Джон Готти III жестко отреагировал на решение остановить его бой с Флойдом Мейвезером.

«Сучий панк Флойд, ты мой враг на всю жизнь.

Этот болван ни разу не уронил меня и не остановил. Это была остановка без причины.

Конор, нам нужна поддержка», – написал в соцсетях боксер Джон Готти III.

Напомним, что 11 июня состоялся боксерский поединок между экс-абсолютным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим и внуком чикагского гангстера 80-ых Джона Готти.

Судья остановил бой в шестом раунде, отдав победу Мейвезеру. После этого началась массовая потасовка, которую сумела остановить только полиция.

Бой Мейвезера и Готти закончился массовой дракой на ринге

Шоу Мейвезера в бою против внука гангстера: показывал язык, смеялся в лицо и спровоцировал массовую драку

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3 комментария

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artem klishin
теперь заговорят стволы???
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rude.
Ох зря Флойд в эту историю ввязался.
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Борис Ревазов
Чикагской мафии? Может все-таки одной из 5 Нью-Йоркских преступных семей, семьи Гамбино. Нецжели лень даже из wiki просто скопировать. Так-то дед в свое время шума наделал. Тефлоновый Дон
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