Джона Готти дисквалифицировали на 6 месяцев после боя с Мейвезером.

«Атлетическая комиссия Флориды приняла срочные меры вечером в воскресенье, 11 июня, и отстранила Джона Готти-третьего на шесть месяцев», – сказано в заявлении комиссии.

Выставочный бой и Джона Готти прошел во Флориде 11 июня. Судья остановил поединок в шестом раунде, но Готти продолжил боксировать, после чего на ринг выбежали телохранители Мейвезера, начавшие потасовку.

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