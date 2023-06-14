Джона Готти дисквалифицировали на 6 месяцев после боя с Мейвезером

Теги Флойд Мейвезер-младший происшествия бокс Бокс/MMA/UFC

Джона Готти дисквалифицировали на 6 месяцев после боя с Мейвезером.

«Атлетическая комиссия Флориды приняла срочные меры вечером в воскресенье, 11 июня, и отстранила Джона Готти-третьего на шесть месяцев», – сказано в заявлении комиссии.

Выставочный бой Флойда Мейвезера и Джона Готти прошел во Флориде 11 июня. Судья остановил поединок в шестом раунде, но Готти продолжил боксировать, после чего на ринг выбежали телохранители Мейвезера, начавшие потасовку.

Готти III – Мейвезеру: «Сучий панк Флойд, ты мой враг на всю жизнь»

Мейвезер – о драке с Готти после боя: «Никогда не знаешь, что случится. Это было безумие»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий