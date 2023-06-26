Маккарти – о поединке Маска и Цукерберга: «Если это не фрик-бой, то что это?»

Теги UFC Дана Уайт MMA Джон Маккарти Илон Маск Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Джон Маккарти раскритиковал UFC за желание организовать бой Илона Маска и Марка Цукерберга.

«Недавно Дана Уайт сказал: «Мы не занимаемся проведением фрик-боев». Но суть в том, что он сначала говорит одно, а затем – совершенно другое.

Дана делает то, что приносит ему деньги. «Мы не проводим фрик-бои»... Если это не фрик-бой, то что это?

Поверьте, вам не хочется увидеть это позорище», – сказал экс-судья UFC Джон Маккарти.

«К черту Цукерберга. Грязный коммунист». Бойцы UFC готовятся к бою миллардеров – и собираются в команды

Уайт – о поединке Маска и Цукерберга: «Это не фрик-бой, а схватка самых влиятельных людей мира»

Опрос

Возможный бой Цукерберга и Маска. Вы за кого?
643 голосa
Марк Цукерберг
38%
Марк Цукерберг
Илон Маск
62%
Илон Маск

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
Golden freeks
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий