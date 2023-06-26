Маккарти – о поединке Маска и Цукерберга: «Если это не фрик-бой, то что это?»

Джон Маккарти раскритиковал UFC за желание организовать бой Илона Маска и Марка Цукерберга.

«Недавно Дана Уайт сказал: «Мы не занимаемся проведением фрик-боев». Но суть в том, что он сначала говорит одно, а затем – совершенно другое.

Дана делает то, что приносит ему деньги. «Мы не проводим фрик-бои»... Если это не фрик-бой, то что это?

Поверьте, вам не хочется увидеть это позорище», – сказал экс-судья UFC Джон Маккарти.

«К черту Цукерберга. Грязный коммунист». Бойцы UFC готовятся к бою миллардеров – и собираются в команды

Уайт – о поединке Маска и Цукерберга: «Это не фрик-бой, а схватка самых влиятельных людей мира»