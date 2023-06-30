Кевин Ли – о слабых местах Хабиба: «Его стойка была слишком прямой, он запросто мог пропустить хай-кик»

Кевин Ли назвал слабые места Хабиба Нурмагомедова.

«Я был близок к тому, чтобы подраться с ним. Да, я заявлял, что у него есть слабые места, но мои слова были вырваны из контекста.

Из мухи сделали слона. Это даже забавно. Считаю, что его корпус был уязвим, его стойка была слишком прямой.

чересчур уверенно шел вперед, запросто мог пропустить удар ногой в голову. Но он завершил карьеру, поэтому бессмысленно сейчас рассуждать об этом», – сказал боец UFC Кевин Ли.

Чем сейчас занимается Хабиб: строит зал в Абу-Даби, отдал пояс UFC на благотворительность, готовится к дебюту в футболе

Зеедорф о Хабибе: «Я бы добился большего в клетке, чем он на поле, потому что у меня бы больше не было мяча между ног!»