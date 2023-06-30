Кевин Ли – о слабых местах Хабиба: «Его стойка была слишком прямой, он запросто мог пропустить хай-кик»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Кевин Ли Бокс/MMA/UFC

Кевин Ли назвал слабые места Хабиба Нурмагомедова.

«Я был близок к тому, чтобы подраться с ним. Да, я заявлял, что у него есть слабые места, но мои слова были вырваны из контекста.

Из мухи сделали слона. Это даже забавно. Считаю, что его корпус был уязвим, его стойка была слишком прямой.

Хабиб чересчур уверенно шел вперед, запросто мог пропустить удар ногой в голову. Но он завершил карьеру, поэтому бессмысленно сейчас рассуждать об этом», – сказал боец UFC Кевин Ли.

Чем сейчас занимается Хабиб: строит зал в Абу-Даби, отдал пояс UFC на благотворительность, готовится к дебюту в футболе

Зеедорф о Хабибе: «Я бы добился большего в клетке, чем он на поле, потому что у меня бы больше не было мяча между ног!»

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5 комментариев

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karasman
Слабые места есть у всех, и все профессионалы о них знают, вот только с Хабибом ни у кого не вышло реализовать эти знания хоть во что-то. Это и отличает его от всех остальных.
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Ronaldinho Gaúcho
Все знали об этом, но редко кто пользовался таким шансом, так как Хабиб всё время давил на соперников в жёстком темпе.
+1
0
+1
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Mezomorf
Да он съедал эти хвйкики как кусок хинкала, не поморщившись. Поэтому гон танцора Ли неуместен
+1
-1
0
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pasha_t
Кевин Ли до сих пор ищет дыры у Хабиба
0
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Mezomorf
Ответ Mezomorf
Да он съедал эти хвйкики как кусок хинкала, не поморщившись. Поэтому гон танцора Ли неуместен
Бой с Барбозой как яркий пример
0
0
0
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