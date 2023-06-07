Павлович – о слухах про бой с Джонсом: «Это хорошие новости, мне нравится»
Сергею Павловичу нравятся слухи о возможном бое с Джоном Джонсом.
«Это уже хорошие новости, мне нравится. Хорошо отношусь к ним, потому что моя основная цель – подраться за пояс.
С большим удовольствием подрался бы с Джонсом и очень хочу, чтобы этот бой состоялся, но пока никакой официальной информации не было», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.
Павлович – о возможном бое с Волковым: «Я всегда говорил, что с ребятами из России не хотел бы драться»
1 комментарий