Прохазка – о переходе Перейры в полутяжелый вес: «Я рад видеть таких парней в дивизионе»

Иржи Прохазка отреагировал на переход Алекса Перейры в полутяжелый вес.

«Отличный парень, дерущийся в стойке, со множеством навыков. Я с нетерпением жду его появления в нашем дивизионе, потому что он элитный. Он очень хорош для нашего дивизиона...

Я рад приходу таких парней, потому что это новая возможность для меня показать лучшие навыки», – сказал Иржи Прохазка.

– бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Из-за травмы плеча он добровольно отказался от титула. Перейра перешел в 93 кг после поражения нокаутом от в титульном бою в среднем весе.

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