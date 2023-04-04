Журналист Лютиков – о строительстве мечети в Москве: «Бесконтрольный въезд в Россию мигрантов – это проблема не только для русских»

Журналист Александр Лютиков отреагировал на скандал из-за строительства мечети на востоке Москвы на месте Святого Православного озера. Христианские активисты требуют перенести объект в другое место.

«Что вы наделали, а? Мухаммад Мокаев начитался этих ваших споров и просит не представлять его больше как бойца, родившегося в России. Эх...

Что надо знать о ? Это правда очень талантливый парень. Давно живет в Англии. «Спорт-Экспресс» сделал о нем материал с заголовком «Дагестанский вундеркинд». И титул вундеркинда он успешно защитил, написав мне в личку всего два слова: «Олень тупой».

Главная проблема, хм, сторонников строительства – не слышат аргументов. Ну, вчера я писал о том, как понял эту ситуацию . Вкратце: он вообще ничего не понял. Из-за чего, почему… Он подумал, что кто-то оспаривает его право исповедовать свою религию.

Давайте попробуем специально для Ислама Махачева (который, в отличие от Мокаева, живет все-таки в России) обрисовать простую ситуацию. В Махачкалу приезжают 100 тысяч мигрантов – например, из Таджикистана.

Вроде как работать, но в целом все же жить. Ребята классные, а ММА как любят – словами не передать, больше чем дагестанцы! И такси готовы водить, если что, за меньшие деньги. Да и драться по ММА могут почти бесплатно. Сплошная польза!

Короче, надо бы как-то донести до Ислама Махачева ( , и многих других высказавшихся) простую мысль: бесконтрольный въезд в Россию миллионов мигрантов – это проблема не только для русских, но и для других коренных народов РФ.

Как им это еще объяснить – я не знаю. Пусть у Мокаева про Англию поспрашивают, что ли. Или посмотрят статистику МВД за первую половину 2022 года (ежедневно гражданами РФ становились 412 приезжих из Таджикистана, раз уж мы выбрали эту страну как пример).

А подробнее о масштабах и механизмах миграции Махачев мог бы узнать у своего бывшего спонсора, который сейчас арестован по подозрению в легализации в России ста тысяч мигрантов», – написал Лютиков в телеграм-канале.

Мокаев – о слове «Россия» на плашке его видеопредставления: «Мне не нравится! Оставьте только «Дагестан» на мой следующий бой»

Боец Дивнич против строительства мечети на месте Святого Православного озера в Москве: «Свобода кончается там, где начинается свобода другого»