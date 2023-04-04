Журналист Лютиков – о строительстве мечети в Москве: «Бесконтрольный въезд в Россию мигрантов – это проблема не только для русских»

Теги UFC Ислам Махачев Мухаммад Мокаев Вагаб Вагабов Ринат Фахретдинов Александр Лютиков Бокс/MMA/UFC

Журналист Александр Лютиков отреагировал на скандал из-за строительства мечети на востоке Москвы на месте Святого Православного озера. Христианские активисты требуют перенести объект в другое место.

«Что вы наделали, а? Мухаммад Мокаев начитался этих ваших споров и просит не представлять его больше как бойца, родившегося в России. Эх...

Что надо знать о Мокаеве? Это правда очень талантливый парень. Давно живет в Англии. «Спорт-Экспресс» сделал о нем материал с заголовком «Дагестанский вундеркинд». И титул вундеркинда он успешно защитил, написав мне в личку всего два слова: «Олень тупой».

Главная проблема, хм, сторонников строительства – не слышат аргументов. Ну, вчера я писал о том, как понял эту ситуацию Ислам Махачев. Вкратце: он вообще ничего не понял. Из-за чего, почему… Он подумал, что кто-то оспаривает его право исповедовать свою религию.

Давайте попробуем специально для Ислама Махачева (который, в отличие от Мокаева, живет все-таки в России) обрисовать простую ситуацию. В Махачкалу приезжают 100 тысяч мигрантов – например, из Таджикистана.

Вроде как работать, но в целом все же жить. Ребята классные, а ММА как любят – словами не передать, больше чем дагестанцы! И такси готовы водить, если что, за меньшие деньги. Да и драться по ММА могут почти бесплатно. Сплошная польза!

Короче, надо бы как-то донести до Ислама Махачева (Рината Фахретдинова, Вагаба Вагабова и многих других высказавшихся) простую мысль: бесконтрольный въезд в Россию миллионов мигрантов – это проблема не только для русских, но и для других коренных народов РФ.

Как им это еще объяснить – я не знаю. Пусть у Мокаева про Англию поспрашивают, что ли. Или посмотрят статистику МВД за первую половину 2022 года (ежедневно гражданами РФ становились 412 приезжих из Таджикистана, раз уж мы выбрали эту страну как пример).

А подробнее о масштабах и механизмах миграции Махачев мог бы узнать у своего бывшего спонсора, который сейчас арестован по подозрению в легализации в России ста тысяч мигрантов», – написал Лютиков в телеграм-канале.

Мокаев – о слове «Россия» на плашке его видеопредставления: «Мне не нравится! Оставьте только «Дагестан» на мой следующий бой»

Боец Дивнич против строительства мечети на месте Святого Православного озера в Москве: «Свобода кончается там, где начинается свобода другого»

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13 комментариев

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Валера Илиадис
Не надо никаких мечетов ни в Москве ни в Санкт Петербурге. Зачем они лезут на православные земли, они ведут себя нагло, хамовытые, неграмотные, обворовывают население, один приезжает и за собой привозят десятки людей, живите у себя, православные и без вас справятся, рожают 5-7 детей, зачем к чему и самое характерное на нашей православной земле они не любят и не уважают Христиан. Мы категорически против любых мусулманских строений
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Chicago Made Punk
Ответ Висита Эльмурзаев
русские должны немедленно покинуть чужие земли, начиная с Кавказа и заканчивая дальним востоком, тогда смело можете запретить Ислам в своей стране, а до тех пор, рты на замки.
чудик, покажи где хоть строчка написана про ЗАПРЕТ ислама? В России у тебя есть воля исповедовать свою религию, так что не надо врать.
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Ruslan Isaev
Ответ Pronger
Фильмов пересмотрел?
Я из репрессированной семьи и со стороны отца и со стороны матери. На прадеда донос был что дома люди молились а на маминого Деда из-за исламской литературы ( самые обычные молитвы были).
Ещё с нами в Казахстане жили Русские и немцы которых за Библию ссылали, за иконы и крестики.
А кто это делал атеисты
А сколько умерло не врагов не изменников а обычных людей всех конфессий.
Такое фильм не передаст поверь
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Aleus Marcus
21 век, а люди до сих пор спорят о таких вещах
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Егор Крид58
Ответ Висита Эльмурзаев
русские должны немедленно покинуть чужие земли, начиная с Кавказа и заканчивая дальним востоком, тогда смело можете запретить Ислам в своей стране, а до тех пор, рты на замки.
а Крым наш?))
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Егор Крид58
Лютиков просто никинул, не одно аргумента не довёл до конца, причём тут Мокаев? как 100к мигрантов с "Таджикистана" будут мешать Дагестану ? у них одна религия.
Господин вы либо доводите аргументы до конца, или молчите (Тонко подколоть как у Уткина у вас не получается).
ну если мигранты мешают, то давайте создавать петицию ’ чтобы всех мигрантов выселили ’ и пусть в ведут визовый режим ( ток я не знаю, кто за 3 копейки, у нас в стране будет порядок наводить)
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Висита Эльмурзаев
русские должны немедленно покинуть чужие земли, начиная с Кавказа и заканчивая дальним востоком, тогда смело можете запретить Ислам в своей стране, а до тех пор, рты на замки.
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Pronger
Ответ Ruslan Isaev
Выйдете на улицу, сделайте референдум об отделении Кавказа и всех регионов где преимущество обладают мусульмане от России если вам мусульмане покоя не дают. А касаемо Таджиков ну нет в России людей готовых работать за такие деньги как они, это во первых. Во вторых население России падает, не хотят в Москве,Питере и других больших городах рожать детей.(гугл в помощь) Вот так вот Мигрантами и восполняем. В третьих в России свобода вероисповедания, где дали землю на постройку там и строят. И лично мое мнение, видели мы какой ваш атеизм мирный. Когда людей за Коран или Библию сажали по 10 лет. Когда сосед доносил на соседа за молитву. Когда людей сжигали прям в церквях и мечетях. Это просто вас мало и вы вылезаете подгадить, но когда задевают вас вы кричите о том что надо быть мирным и уважать выбор других. Так где ваше уважение? ЛИЦЕМЕРЫ и ДУШЕГУБЫ
Фильмов пересмотрел?
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Ruslan Isaev
Ответ Большое сердце Неймара
пусть господа с самой мирной религией дома у себя бьются лбами об пол или снимают уже построенные здания и так же продолжают биться об пол. почему для таких целей обязательно нужно возводить мечети, церкви. а потом эти люди начинают спорить чей выдуманный дядьке круче и почему они поклоняются именно ему. боже храни атеистов.
Выйдете на улицу, сделайте референдум об отделении Кавказа и всех регионов где преимущество обладают мусульмане от России если вам мусульмане покоя не дают.
А касаемо Таджиков ну нет в России людей готовых работать за такие деньги как они, это во первых.
Во вторых население России падает, не хотят в Москве,Питере и других больших городах рожать детей.(гугл в помощь)
Вот так вот Мигрантами и восполняем.
В третьих в России свобода вероисповедания, где дали землю на постройку там и строят.
И лично мое мнение, видели мы какой ваш атеизм мирный.
Когда людей за Коран или Библию сажали по 10 лет.
Когда сосед доносил на соседа за молитву.
Когда людей сжигали прям в церквях и мечетях.
Это просто вас мало и вы вылезаете подгадить, но когда задевают вас вы кричите о том что надо быть мирным и уважать выбор других.
Так где ваше уважение?
ЛИЦЕМЕРЫ и ДУШЕГУБЫ
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Михайло Данилов
Еще один разжигатель. Вопрос не стоит в том, "за" или "против" строительства мечетей в принципе. Вопрос в месте строительства. Тут не сравнение с приезжими надо сделать, а задать вопрос, тем кто говорит, что надо строить на месте Святого озера, как бы они отнеслись к строительству скажем буддистского комплекса на святых для мусульман землях. Я уверен, что нашлось бы очень большое количество мусульман, которые были бы против, и я бы с ними согласился. Потому что это уже похоже на культурную экспансию. Еще раз, никто не против мусульман или мечетей или буддистских храмов. Тут вопрос в строительства конкретно на этом месте, так как традиционно эти места носят статус святых для православных. И не надо забывать, что в нашей стране проживает большое количество мусульман, для которых реальной проблемой является количество мечетей. И эту проблему надо решать! Только решать не за счет свобод и комфорта других. Москва - столица России, а Россия многонациональная и многоконфессиональная страна, поэтому новым мечетям в Москве быть, но вот с местом строительства однозначно надо что то решать и искать новую площадку, где всех это устроит.
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Александр Кучин
Вопросы к Собянину и Воробьёву.
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Abu Ibrahim
Стало быть Лютиков предлагает : мечеть строим , мигрантов депортируем .
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Большое сердце Неймара
пусть господа с самой мирной религией дома у себя бьются лбами об пол или снимают уже построенные здания и так же продолжают биться об пол. почему для таких целей обязательно нужно возводить мечети, церкви. а потом эти люди начинают спорить чей выдуманный дядьке круче и почему они поклоняются именно ему.
боже храни атеистов.
+9
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