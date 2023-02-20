Фахретдинов раскритиковал рейтинг P4P UFC: «Как Махачев может быть ниже Волкановски?»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Ринат Фахретдинов Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Ринат Фахретдинов высказался о решении UFC оставить Алекса Волкановски лидером рейтинга P4P UFC, несмотря на поражение в бое с Исламом Махачевым.

«Волкановски удивил всех. Если честно, я писал ребятам, что Алекс не продержится пять раундов. По поводу рейтинга P4P, мы же все понимаем, что рейтинги – это ерунда.

Ислам победил Алекса. Как Махачев может быть ниже в рейтинге? Не очень понятно, как составляются эти рейтинги.

Ислам – народный чемпион. Но Волкановски хороший отпор дал, как росомаха. Такой маленький, неуклюжий и неудобный», – сказал Фахретдинов.

Гаджиев не считает борцов UFC проблемой для Шары Буллета: «Один перевод, второй перевод, а дальше что?»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий