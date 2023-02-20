Фахретдинов раскритиковал рейтинг P4P UFC: «Как Махачев может быть ниже Волкановски?»

Боец UFC Ринат Фахретдинов высказался о решении UFC оставить лидером рейтинга P4P UFC, несмотря на поражение в бое с .

«Волкановски удивил всех. Если честно, я писал ребятам, что Алекс не продержится пять раундов. По поводу рейтинга P4P, мы же все понимаем, что рейтинги – это ерунда.

Ислам победил Алекса. Как Махачев может быть ниже в рейтинге? Не очень понятно, как составляются эти рейтинги.

Ислам – народный чемпион. Но Волкановски хороший отпор дал, как росомаха. Такой маленький, неуклюжий и неудобный», – сказал Фахретдинов.

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