Фахретдинов – о бое с Ли: «UFC решили наказать Кевина, они его не любят»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Кевин Ли Ринат Фахретдинов Бокс/MMA/UFC

Ринат Фахретдинов считает, что UFC наказал Кевина Ли, назначив ему бой с россиянином.

«Я разговаривал с его тренерами, они все в шоке были, они ждали Фергюсона, а тут дали Рината.

Я думаю, UFC таким образом хочет наказать его, они же не любят, когда ты уходишь и заново приходишь. «Ну вот, пришел ты, на, иди под одеялом полежи чуть-чуть».

Видимо, в организации решили, что ему все заново надо доказывать. У меня еще не было соперников, которые дрались за пояс.

Для меня это огромная мотивация. Многие говорят, что он сбитый летчик. Но я так не считаю», – сказал полусредневес UFC Ринат Фахретдинов.

Фахретдинов и Ли встретятся в ночь на 2 июля на турнире UFC on ESPN 48, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада).

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