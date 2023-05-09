Россиянин Куниев и Тиаго Сантос сняты с сезона PFL из-за положительных допинг-тестов (MMA Fighting)

Ризван Куниев сдал положительный тест и вылетел из сезона PFL.

Как сообщает MMA Fighting, положительные допинг-тесты сдали четверо бойцов промоушена: Тиаго Сантос, Кшиштоф Йотко, Ризван Куниев и Бруно Капелоцца.

Все они отстранены от турниров PFL. Промоушен не раскрывает информацию о примененных препаратах и сроках дисквалификаций.

Куниев – 31-летний тяжеловес с рекордом 12-2 в ММА. Он дебютировал в PFL в апреле 2023 года, победив Ренана Феррейру единогласным решением судей.

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