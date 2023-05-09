Россиянин Куниев и Тиаго Сантос сняты с сезона PFL из-за положительных допинг-тестов (MMA Fighting)

Теги допинг PFL / WSOF Тиаго Сантос Бокс/MMA/UFC

Ризван Куниев сдал положительный тест и вылетел из сезона PFL.

Как сообщает MMA Fighting, положительные допинг-тесты сдали четверо бойцов промоушена: Тиаго Сантос, Кшиштоф Йотко, Ризван Куниев и Бруно Капелоцца.

Все они отстранены от турниров PFL. Промоушен не раскрывает информацию о примененных препаратах и сроках дисквалификаций.

Куниев – 31-летний тяжеловес с рекордом 12-2 в ММА. Он дебютировал в PFL в апреле 2023 года, победив Ренана Феррейру единогласным решением судей.

Тиаго Сантос вызвал Джейка Пола на бой: «Ты все развлекаешься, боксируя с борцами и стариками»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Ivanov
Ответ j30
ризвана жалко , столько пробиться пытался , в юфс выиграл бой на контендере и все равно уайт его не подписал, в пфл выиграл один бой и вот сейчас это
Да,кто то допинг подсыпал этому хорошему дядьке,наверно злой дана вайт)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j30
ризвана жалко , столько пробиться пытался , в юфс выиграл бой на контендере и все равно уайт его не подписал, в пфл выиграл один бой и вот сейчас это
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий