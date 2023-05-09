Россиянин Куниев и Тиаго Сантос сняты с сезона PFL из-за положительных допинг-тестов (MMA Fighting)
Ризван Куниев сдал положительный тест и вылетел из сезона PFL.
Как сообщает MMA Fighting, положительные допинг-тесты сдали четверо бойцов промоушена: Тиаго Сантос, Кшиштоф Йотко, Ризван Куниев и Бруно Капелоцца.
Все они отстранены от турниров PFL. Промоушен не раскрывает информацию о примененных препаратах и сроках дисквалификаций.
Куниев – 31-летний тяжеловес с рекордом 12-2 в ММА. Он дебютировал в PFL в апреле 2023 года, победив Ренана Феррейру единогласным решением судей.
Тиаго Сантос вызвал Джейка Пола на бой: «Ты все развлекаешься, боксируя с борцами и стариками»
3 комментария