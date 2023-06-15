Фрэнсис Нганну: «Мы с января ведем переговоры с Уайлдером. Хотим устроить два боя»

Теги UFC MMA Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа PFL / WSOF бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну заявил, что ведет переговоры с Деонтеем Уайлдером о проведении двух боев.

«У нас были переговоры с командой Уайлдера в январе. Мы подождем, когда он освободится и уладит свои дела, намеченные на декабрь. Мы обсуждали сделку на два поединка. Рассчитываем договориться с Деонтеем, переговоры активно продвигаются.

Поединок с Джошуа? Почему нет? Все может быть, я ничего не исключаю», – заявил экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.

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