Тиаго Сантос вызвал Джейка Пола на бой: «Ты все развлекаешься, боксируя с борцами и стариками»

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Бывший боец UFC Тиаго Сантос предложил боксерский поединок видеоблогеру Джейку Полу.

Напомним, что в боксерской карьере Пол не знает поражений. В его резюме победы над Тайроном Вудли, Беном Аскреном и Андерсоном Сильвой.

«Эй, Джейк Пол, ты все развлекаешься, боксируя с борцами и стариками, а как насчет боя с действительно серьезным соперником? Я тот, кто тебе нужен!» – написал Сантос в соцсетях.

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