Тиаго Сантос вызвал Джейка Пола на бой: «Ты все развлекаешься, боксируя с борцами и стариками»

Бывший боец UFC Тиаго Сантос предложил боксерский поединок видеоблогеру Джейку Полу.

Напомним, что в боксерской карьере Пол не знает поражений. В его резюме победы над , и .

«Эй, Джейк Пол, ты все развлекаешься, боксируя с борцами и стариками, а как насчет боя с действительно серьезным соперником? Я тот, кто тебе нужен!» – написал Сантос в соцсетях.

Александр Емельяненко: «Бои Джейка Пола попахивают подставой. Готов показать ему настоящую русскую силу»

Роган – о победе Пола над Сильвой: «Джейк чертовки сильно бьет, все было законно. Только сумасшедшие думают иначе»