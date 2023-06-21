Топурия – о Махачеве: «Чувствую, что лучше него во всем»
Илия Топурия считает, что может выиграть бой у Ислама Махачева.
– Как думаешь, у тебя есть навыки, чтобы победить чемпиона в легком весе Ислама Махачева?
– Конечно, есть. Я чувствую, что лучше него во всем: в стойке, в борьбе, в игре на земле. Я так чувствую, – сказал боец UFC Илия Топурия.
Топурия идет на серии из пяти побед в UFC. 25 июня он подерется с Джошем Эмметтом.
Алджамейн Стерлинг: «Хотел бы избежать поединка с Илией Топурией»
Илия Топурия – про протесты в Грузии: «Вы не заставите нас молчать. Мы сделали это»
"Нынешний Арман" - это тот, у которого правая рука при ударе ногой/рукой гуляет в воздухе? xD
Его прочитает и убьет любой топ, левым хуком.