Топурия – о Махачеве: «Чувствую, что лучше него во всем»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия считает, что может выиграть бой у Ислама Махачева.

– Как думаешь, у тебя есть навыки, чтобы победить чемпиона в легком весе Ислама Махачева?

– Конечно, есть. Я чувствую, что лучше него во всем: в стойке, в борьбе, в игре на земле. Я так чувствую, – сказал боец UFC Илия Топурия.

Топурия идет на серии из пяти побед в UFC. 25 июня он подерется с Джошем Эмметтом.

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12 комментариев

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уличный иуда
🤡
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Kanan Jarrus
блин, еще один который лучше махачева во всех компонентах
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felix-sanchez
Ответ Artem Alexeev
Он и Царукян - могут забрать пояс.
Серьёзно? Махачев их переедет.
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SWS
Ответ Artem Alexeev
Он и Царукян - могут забрать пояс.
Только если тихо молча выкрадут у него из дома пояс :))
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Oleg Where
Ответ Artem Alexeev
Топурию точно нет. Царукяна он и в первом бою не очень то и превзошёл, нынешний Арман декласса точно не позволит. На бумаге - Ислам, у букмекеров- тоже он фаворит, но в клетке 50 на 50 даю
"Топурию точно нет" - без комментариев.

"Нынешний Арман" - это тот, у которого правая рука при ударе ногой/рукой гуляет в воздухе? xD
Его прочитает и убьет любой топ, левым хуком.
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