Топурия – о Махачеве: «Чувствую, что лучше него во всем»

Илия Топурия считает, что может выиграть бой у Ислама Махачева.

– Как думаешь, у тебя есть навыки, чтобы победить чемпиона в легком весе ?

– Конечно, есть. Я чувствую, что лучше него во всем: в стойке, в борьбе, в игре на земле. Я так чувствую, – сказал боец UFC Илия Топурия.

Топурия идет на серии из пяти побед в UFC. 25 июня он подерется с Джошем Эмметтом.

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