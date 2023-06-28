Отец Энди Руиса: «Уайлдер врет. Нам предлагают мизерный гонорар, но мы не ноунеймы»

Теги Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Энди Руис-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Отец Энди Руиса рассказал, почему до сих пор нет договоренности о поединке с Деонтеем Уайлдером.

«Уайлдер врет. Он с тренером хочет, чтобы Энди согласился на мизерную сумму денег. Они воспринимают нас, как ноунеймов.

50 на 50 – это все, что нам нужно. Мы согласимся на поединок с Уайлдером и надерем ему зад. Деонтей будет избит так же, как Энтони Джошуа», – заявил отец боксера Энди Руиса-младшего.

Тренер Уайлдера отправил официальное предложение команде Руиса о поединке

Эдди Хирн: «Если Деонтей Уайлдер собирается драться с Энтони Джошуа, то он определенно не будет выходить на бой с Энди Руисом»

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2 комментария

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Johnny Walker
2 бывших чемпиона, у Уайлдера кроме Фьюри в соперниках один перегной, у Руиза оппозиция получше будет. Так с какого х Руизу только 30%?!
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