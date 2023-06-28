Отец Энди Руиса: «Уайлдер врет. Нам предлагают мизерный гонорар, но мы не ноунеймы»
Отец Энди Руиса рассказал, почему до сих пор нет договоренности о поединке с Деонтеем Уайлдером.
«Уайлдер врет. Он с тренером хочет, чтобы Энди согласился на мизерную сумму денег. Они воспринимают нас, как ноунеймов.
50 на 50 – это все, что нам нужно. Мы согласимся на поединок с Уайлдером и надерем ему зад. Деонтей будет избит так же, как Энтони Джошуа», – заявил отец боксера Энди Руиса-младшего.
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