Уайлдер – о бое с Джошуа: «Предложение поступило. Думаю, это случится»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа бокс Джошуа - Уайлдер Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер сообщил, что бой с Энтони Джошуа может пройти в Саудовской Аравии.

«Предложение определенно поступило, обсуждение состоялось, и это реально. Думаю, что это бой случится.

Саудовская Аравия – прекрасное место, несмотря на то, что они до сих пор получают претензии за то, что ранее происходило в этой стране», – сказал бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

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2 комментария

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pam pam
бодибилдер в себя поверил
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romantetochkin@yandex.ru
Интересное событие намечается для фанатов 🔥
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