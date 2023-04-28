Энтони Джошуа заявил, что в декабре подерется с Деонтеем Уайлдером

Энтони Джошуа договорился о поединке с Деонтеем Уайлдером в декабре.

«Я публично заявляю, что бой против Уайлдера состоится. Мы договорились, что поединок пройдет в декабре», – сказал экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа ответил на вопрос о потенциальном поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.

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