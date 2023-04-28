Энтони Джошуа заявил, что в декабре подерется с Деонтеем Уайлдером

Теги Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа договорился о поединке с Деонтеем Уайлдером в декабре.

«Я публично заявляю, что бой против Уайлдера состоится. Мы договорились, что поединок пройдет в декабре», – сказал экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа ответил на вопрос о потенциальном поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.

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4 комментария

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Los Galácticos
Громкая вывеска, уже вижу как Джошуа будет сильно потрясен после пропущенного с правой а потом фирменная мельница Уайлдера добивает его.
+1
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Вадим Сидоров
Здорово
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DonaldBrashear 2.0
ну норм, Уйалдер отправит его спать. хотя, если Джошуа применит тактику Фьюри и измотает Уайлдера за несколько раундов клинчами, то может шанс и будет.
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закрыт по беспределу
Это интересно
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