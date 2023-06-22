Немков – о возможном переходе в UFC: «Можно попросить хороший чек – чтобы за каждый бой миллиончик падал»
Вадим Немков высказался о возможном переходе в UFC.
«Переход в UFC? Все возможно, все реально. Мне 31 год, так что если перейду в тяжи, то в тяжах в 34-35 лет можно драться. Тогда можно будет перейти, так что все возможно.
Другие лиги не рассматривал, если честно, потому что был выбор между продлением контракта с Bellator и UFC. Были свои моменты, о которых лучше не рассказывать.
С моими возможностями и данными у UFC можно попросить хороший чек – чтобы за каждый бой миллиончик падал», – сказал чемпион Bellator Вадим Немков.
Источник из Bellator сказал, что Вадим Немков перейдет в тяжелый вес
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