Гаджиев объяснил, почему Немков не перешел в UFC: «Чемпион Bellator не может просто туда уйти»
Камил Гаджиев ответил на вопрос о шансах Вадима Немкова в UFC.
«Считаю, Вадиму давно пора в UFC, но есть еще и юридические аспекты. Будучи чемпионом Bellator, не так просто перейти в UFC. Недостаточно просто сказать, что хочешь перейти.
Конечно, я бы хотел посмотреть, как Вадим бьется за пояс в UFC в полутяжелом весе. Уверен, он бы мог на него претендовать», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
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