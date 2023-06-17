Гаджиев объяснил, почему Немков не перешел в UFC: «Чемпион Bellator не может просто туда уйти»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Bellator Камил Гаджиев Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев ответил на вопрос о шансах Вадима Немкова в UFC.

«Считаю, Вадиму давно пора в UFC, но есть еще и юридические аспекты. Будучи чемпионом Bellator, не так просто перейти в UFC. Недостаточно просто сказать, что хочешь перейти.

Конечно, я бы хотел посмотреть, как Вадим бьется за пояс в UFC в полутяжелом весе. Уверен, он бы мог на него претендовать», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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3 комментария

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АланСмити
Некто Джастин и Майкл вошли в чат.
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