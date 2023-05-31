Чендлер дал прогноз на бой с Конором: «Измотаю его в первом раунде и нокаутирую во втором»

Майкл Чендлер уверен в победе нокаутом в бою с Конором Макгрегором.

«Мы были очень смелыми в своих прогнозах. Он верит в то, что прошибет меня насквозь. Конор считает себя слишком дерзким бойцом.

Я сказал, что буду бить его руками. «Мистик Майк» прогнозирует, что нокаутируют во втором раунде. Я выйду в клетку, вцеплюсь ему в лицо, как всегда нажму на газ.

Верю, что измотаю его в первом раунде, он ослабнет, а нокаут оформлю во втором», – сказал .

Чендлер – об перепалках с Конором: «Это можно назвать словесным джиу-джитсу»