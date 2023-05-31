Чендлер дал прогноз на бой с Конором: «Измотаю его в первом раунде и нокаутирую во втором»

Теги UFC легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер уверен в победе нокаутом в бою с Конором Макгрегором.

«Мы были очень смелыми в своих прогнозах. Он верит в то, что прошибет меня насквозь. Конор считает себя слишком дерзким бойцом.

Я сказал, что буду бить его руками. «Мистик Майк» прогнозирует, что Конора нокаутируют во втором раунде. Я выйду в клетку, вцеплюсь ему в лицо, как всегда нажму на газ.

Верю, что измотаю его в первом раунде, он ослабнет, а нокаут оформлю во втором», – сказал Майкл Чендлер.

Чендлер – об перепалках с Конором: «Это можно назвать словесным джиу-джитсу»

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3 комментария

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Юрий Кострикин
с Гейджи так же говорил, в итоге ослаб сам
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Kanan Jarrus
чикен дал прогноз на бой: «нажрусь и посижу в твиттере перед боем, в первом раунде скажу, что это просто бизнес, во втором - улечу в нокаут»
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Dido Escobar
Будь в друзьях у Чендлера Мага Кислород. То Чендлер стал бы чемпионом. А так главное первый раунд пережить. Дальше кислород закончится
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