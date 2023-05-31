Чендлер – о перепалках с Конором: «Это можно назвать словесным джиу-джитсу»

Майкл Чендлер рассказал о перепалках с Конором Макгрегором на TUF 31.

«Конор любит говорить, влезать к вам в голову. Конору нравится доминировать физически и ментально: его походка, его стойка.

То, что он говорит, можно назвать словесным джиу-джитсу. Так что у нас с Конором были позитивные и негативные моменты, но между нами много уважения.

Думаю, мы уважаем друг друга как соперников. Мы говорили комплименты друг другу», – сказал .

Конор – о возвращении в клетку: «Это будет величайший камбэк в истории. Я буду пинать Чендлера»

Конор – о Чендлере: «Хорошо отношусь к Майклу, но у нас была небольшая вражда»