Чендлер – о перепалках с Конором: «Это можно назвать словесным джиу-джитсу»

Теги UFC легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер рассказал о перепалках с Конором Макгрегором на TUF 31.

«Конор любит говорить, влезать к вам в голову. Конору нравится доминировать физически и ментально: его походка, его стойка.

То, что он говорит, можно назвать словесным джиу-джитсу. Так что у нас с Конором были позитивные и негативные моменты, но между нами много уважения.

Думаю, мы уважаем друг друга как соперников. Мы говорили комплименты друг другу», – сказал Майкл Чендлер.

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
у чикена два черных пояса: по буханию и по твиттеру. с бухлом в одной руке и телефоном - в другой он вообще непобедим. без шансов для чендлера
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