Серхио Рамос поздравил Топурию после победы над Эмметтом

Серхио Рамос встретился с Илией Топурией за кулисами UFC on ABC 5.

В Джексонвилле (Флорида) завершился турнир UFC on ABC 5, в главном событии которого испанец грузинского происхождения разгромил по очкам .

После боя за кулисами турнира Топурия встретился с чемпионом мира по футболу и бывшим капитаном «Реала» Серхио Рамосом, который поздравил Илию с победой.

Рамос попрощался с «ПСЖ»: «Чувствовал себя в Париже как дома. Спасибо за два замечательных года, я отдавал всего себя. Впереди новые вызовы»

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