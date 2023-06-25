Серхио Рамос поздравил Топурию после победы над Эмметтом

Теги полулегкий вес Реал Мадрид Серхио Рамос Сборная Испании по футболу UFC Джош Эмметт Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Серхио Рамос встретился с Илией Топурией за кулисами UFC on ABC 5.

В Джексонвилле (Флорида) завершился турнир UFC on ABC 5, в главном событии которого испанец грузинского происхождения Илия Топурия разгромил по очкам Джоша Эмметта.

После боя за кулисами турнира Топурия встретился с чемпионом мира по футболу и бывшим капитаном «Реала» Серхио Рамосом, который поздравил Илию с победой.

Рамос попрощался с «ПСЖ»: «Чувствовал себя в Париже как дома. Спасибо за два замечательных года, я отдавал всего себя. Впереди новые вызовы»

Бонусы UFC on ABC 5: Топурия и Эмметт – лучший бой турнира

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1 комментарий

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tumas
при чем тут реал?
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