Минспорт приостановил аккредитацию Союза ММА России после гибели 16-летнего бойца

Министерство спорта приостановило аккредитацию Союза ММА России после смерти подростка.

«Аккредитация Союза ММА России приостановлена на три месяца по приказу министерства спорта», – заявил собеседник ТАСС.

16-летний боец смешанного стиля погиб 4 июня в Белогорске. Во время боя он пропустил удар ногой по голове, получив смертельную травму.

В отношении тренера и судьи соревнований возбуждено уголовное дело.

Емельяненко – о трагедии в Белогорске: «25 июня мы обсудим ужесточение правил»

Союз ММА проверит обстоятельства гибели 16-летнего бойца на турнире в Приамурье