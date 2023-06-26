Минспорт приостановил аккредитацию Союза ММА России после гибели 16-летнего бойца

Теги происшествия MMA Министерство спорта России Союз ММА России Бокс/MMA/UFC

Министерство спорта приостановило аккредитацию Союза ММА России после смерти подростка.

«Аккредитация Союза ММА России приостановлена на три месяца по приказу министерства спорта», – заявил собеседник ТАСС.

16-летний боец смешанного стиля погиб 4 июня в Белогорске. Во время боя он пропустил удар ногой по голове, получив смертельную травму. 

В отношении тренера и судьи соревнований возбуждено уголовное дело.

Емельяненко – о трагедии в Белогорске: «25 июня мы обсудим ужесточение правил»

Союз ММА проверит обстоятельства гибели 16-летнего бойца на турнире в Приамурье

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
что, даже депутатская ксива не помогла? блин, придется стригоньяненко делиться самым дорогим - пачкой calvin klein
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
А в отношеннии президента федирации?? Выговор чтоли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий