В Приамурье возбудили уголовное дело после гибели 16-летнего бойца на турнире по ММА

Против детского тренера возбудили уголовное дело после смерти 16-летнего бойца ММА.

Пресс-служба управления СК РФ по Амурской области сообщает, что в отношении тренера и судьи соревнований возбуждено уголовное дело об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

4 июня в Белогорске погиб 16-летний боец смешанного стиля. Во время поединка против 17-летнего оппонента он пропустил удар ногой по голове, получив смертельную травму. Бойцы проводили бой без шлемов, положенных для несовершеннолетних.

Союз ММА проверит обстоятельства гибели 16-летнего бойца на турнире в Приамурье