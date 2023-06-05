В Приамурье возбудили уголовное дело после гибели 16-летнего бойца на турнире по ММА

Теги происшествия Бокс/MMA/UFC

Против детского тренера возбудили уголовное дело после смерти 16-летнего бойца ММА.

Пресс-служба управления СК РФ по Амурской области сообщает, что в отношении тренера и судьи соревнований возбуждено уголовное дело об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

4 июня в Белогорске погиб 16-летний боец смешанного стиля. Во время поединка против 17-летнего оппонента он пропустил удар ногой по голове, получив смертельную травму. Бойцы проводили бой без шлемов, положенных для несовершеннолетних.

Союз ММА проверит обстоятельства гибели 16-летнего бойца на турнире в Приамурье

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