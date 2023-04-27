Нейт Диаз арестован по обвинению в нанесении побоев

Экс-боец UFC Нейт Диаз сдался полиции.

«Нейт добровольно сдался полиции Нового Орлеана примерно в 7:10 утра по центральноамериканскому времени. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить все материалы, доказывающие, что Нейт действовал в целях самообороны», – заявил представитель бойца Зак Розенфилд.

22 апреля Нейт Диаз стал участником массовой драки на улицах Нового Орлеана. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет, штраф в размере двух тысяч долларов или и то, и другое.

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