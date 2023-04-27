Нейт Диаз арестован по обвинению в нанесении побоев

Теги происшествия MMA Нейт Диаз Бокс/MMA/UFC

Экс-боец UFC Нейт Диаз сдался полиции.

«Нейт добровольно сдался полиции Нового Орлеана примерно в 7:10 утра по центральноамериканскому времени. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить все материалы, доказывающие, что Нейт действовал в целях самообороны», – заявил представитель бойца Зак Розенфилд.

22 апреля Нейт Диаз стал участником массовой драки на улицах Нового Орлеана. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет, штраф в размере двух тысяч долларов или и то, и другое.

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4 комментария

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Oleg Where
Челу почти 40 лет, двое детей, мультимиллионер. Ходит толпой с такими же стариками с района в кепках, душит каких-то рандомных челов на улице.

"чо так смотришь"
"кто гэнгста я гэнгста"
"я тя ща вырублю"

Челу почти 40 лет...
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gosha7202@mail.ru
Теперь точно реальный гэнгста
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Kanan Jarrus
Ответ Oleg Where
Челу почти 40 лет, двое детей, мультимиллионер. Ходит толпой с такими же стариками с района в кепках, душит каких-то рандомных челов на улице. "чо так смотришь" "кто гэнгста я гэнгста" "я тя ща вырублю" Челу почти 40 лет...
тебе нет и 14, если ты не понимаешь, что это лишь образ для заработка. он посредственный боец, которого избивают все кому не лень. чем еще он может привлечь потенциального работодателя и спонсоров
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