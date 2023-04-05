Дастин Порье: «Мне не предлагали стать тренером в новом сезоне TUF»

Топовый легковес UFC Дастин Порье прокомментировал назначение тренером на реалити-шоу The Ultimate Fighter.

«Заинтересован ли Конор в еще одном бое со мной? Не знаю. Могу сказать, что мне точно не предлагали стать тренером в новом сезоне TUF. Но что есть, то есть. Я побил этого парня два раза подряд. Наверное, они хотят дать ему более легкого соперника.

Если бы мне предложили соперничать с Конором в качестве тренера – я бы точно согласился», – сказал Порье.

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