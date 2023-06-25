Джош Эмметт – о проигрыше Топурии: «Илия меня ничем не удивил»

Теги полулегкий вес UFC Джош Эмметт Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Джош Эмметт извинился перед фанатами за бой с Илией Топурией.

«Я знал, что Илия попрет, что у него хороший бокс. Так что он меня ничем не удивил, но желаю ему всего наилучшего.

Что дальше? Не знаю. Поговорю с тренером и UFC и посмотрю, что будет. Спасибо, Джексонвилль, надеюсь, вам понравился бой. Простите, что не смог выиграть», – сказал полулегковес UFC Джош Эмметт.

Топурия – о победе над Эмметтом: «Ждал, что нокаутирую его в первом раунде, но Джош очень жесткий»

Илия Топурия победил Джоша Эмметта на UFC on ABC 5

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NoirDuke
Ответ Монсеньор Мартинес
Ничем не удивил, разве что от***л
Если бы 4 раунд не закончился, Топурия бы условку получил, а так да вообще не удивил
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Медов
Почему он должен удивляться?! Он что с ножом вышел или с пистолетом?! Все банально предсказуемо, вышел и наносил удары кулаками и ногами. Вот если бы он ягодицами по его лицу бил, то тогда можно удивляться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий