Джош Эмметт – о проигрыше Топурии: «Илия меня ничем не удивил»

Джош Эмметт извинился перед фанатами за бой с Илией Топурией.

«Я знал, что Илия попрет, что у него хороший бокс. Так что он меня ничем не удивил, но желаю ему всего наилучшего.

Что дальше? Не знаю. Поговорю с тренером и UFC и посмотрю, что будет. Спасибо, Джексонвилль, надеюсь, вам понравился бой. Простите, что не смог выиграть», – сказал полулегковес UFC Джош Эмметт.

Топурия – о победе над Эмметтом: «Ждал, что нокаутирую его в первом раунде, но Джош очень жесткий»

Илия Топурия победил Джоша Эмметта на UFC on ABC 5