Бонусы UFC on ABC 5: Топурия и Эмметт – лучший бой турнира

Теги UFC Джош Эмметт Илия Топурия UFC on ABC Бокс/MMA/UFC

Элия Топурия и Джош Эмметт получили по $50 тысяч за лучший бой турнира UFC on ABC 5.

В ночь на 25 июня в Джексонвилле (Флорида) состоялся турнир UFC on ABC 5, в главном событии которого прошел бой в полулегком весе между Илией Топурией и Джошем Эмметтом.

Топурия одержал разгромную победу единогласным решением судей, а бойцы получили по 50 тысяч долларов за лучший поединок вечера.

Бонусы за лучший перформанс турнира получили Мэйси Барбер (нокаутировала Аманду Рибас) и Дэвид Онама (нокаутировал Габриэля Сантоса).

UFC on ABC 5: Эмметт проиграл Топурии, Барбер нокаутировала Рибас

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murdarah
50-42 это конечно беспредел какой то... Можно поставить 10-8 в пользу Илии только за четвертый раунд, притом что 3 и 5 можно было бы и Джошу отдать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фрэнк Канистра
Ответ murdarah
50-42 это конечно беспредел какой то... Можно поставить 10-8 в пользу Илии только за четвертый раунд, притом что 3 и 5 можно было бы и Джошу отдать.
плюсую. явное преимущество было в 4 раунде. в остальном - довольно конкурентный бой, на самом деле. хорошо Эммет проэкзаменовал Топурию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий