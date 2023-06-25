Бонусы UFC on ABC 5: Топурия и Эмметт – лучший бой турнира

Элия Топурия и Джош Эмметт получили по $50 тысяч за лучший бой турнира UFC on ABC 5.

В ночь на 25 июня в Джексонвилле (Флорида) состоялся турнир UFC on ABC 5, в главном событии которого прошел бой в полулегком весе между Илией Топурией и .

Топурия одержал разгромную победу единогласным решением судей, а бойцы получили по 50 тысяч долларов за лучший поединок вечера.

Бонусы за лучший перформанс турнира получили Мэйси Барбер (нокаутировала Аманду Рибас) и Дэвид Онама (нокаутировал Габриэля Сантоса).

UFC on ABC 5: Эмметт проиграл Топурии, Барбер нокаутировала Рибас