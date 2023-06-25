Илия Топурия прокомментировал победу над Джошем Эмметтом.

«Ждал, что нокаутирую его в первом раунде, но этот парень очень-очень жесткий. Хочу сказать спасибо Джошу, он вышел с потрясающей энергией в октагон. И спасибо всем зрителям, что пришли сегодня, люблю вас.

Я в очередной раз доказал, что никто не сравниться со мной по уровню навыков в этом октагоне. Каждый раз доказываю это, когда выхожу сюда. И я доказал это сегодня», – сказал полулегковес UFC Илия Топурия.

Илия Топурия победил Джоша Эмметта на UFC on ABC 5