Топурия – о победе над Эмметтом: «Ждал, что нокаутирую его в первом раунде, но Джош очень жесткий»

Теги полулегкий вес UFC Джош Эмметт Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия прокомментировал победу над Джошем Эмметтом.

«Ждал, что нокаутирую его в первом раунде, но этот парень очень-очень жесткий. Хочу сказать спасибо Джошу, он вышел с потрясающей энергией в октагон. И спасибо всем зрителям, что пришли сегодня, люблю вас.

Я в очередной раз доказал, что никто не сравниться со мной по уровню навыков в этом октагоне. Каждый раз доказываю это, когда выхожу сюда. И я доказал это сегодня», – сказал полулегковес UFC Илия Топурия.

Илия Топурия победил Джоша Эмметта на UFC on ABC 5

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