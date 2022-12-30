Евлоев – Топурии: «Я побью тебя на глазах у твоей родной публики»
Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев хочет подраться с Илией Топурией на турнире в Испании.
«UFC в Испании в следующем году. Ничего подобного вы еще не видели, будьте готовы», – написал испано-грузинский боец.
«Я побью тебя на глазах у твоей родной публики», – отреагировал Евлоев.
В последнем поединке в июне 2022-го Евлоев победил единогласным решением судей Дэна Иге.
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