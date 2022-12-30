Евлоев – Топурии: «Я побью тебя на глазах у твоей родной публики»

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев хочет подраться с Илией Топурией на турнире в Испании.

«UFC в Испании в следующем году. Ничего подобного вы еще не видели, будьте готовы», – написал испано-грузинский боец.

«Я побью тебя на глазах у твоей родной публики», – отреагировал Евлоев.

В последнем поединке в июне 2022-го Евлоев победил единогласным решением судей Дэна Иге.

Евлоев про планы на 2023 год: «Буду претендентом номер один, а испанец потерпит первые поражения»

Мовсар Евлоев: «Топурия все еще пытается доказать, что он настоящий грузин. Похоже, у нашего матадора есть немецкие корни»